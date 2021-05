Der Trend zum Zweitwohnsitz in Vorarlberg hält an

Bregenzerwald und Leiblachtal mit größtem Zuwachs

Die Liebe zum Ländle haben vor allem Österreicher entdeckt, die für 83 Prozent des Plus verantwortlich sind. 2868 Österreicher meldeten einen weiteren Wohnsitz in Vorarlberg an. 779 Deutsche und 168 Schweizer taten dies ebenfalls. Besonders beliebt waren dabei der Bregenzerwald und das Leiblachtal. In beiden Regionen gab es einen Zuwachs von 20 Prozent. 2668 Männer und Frauen haben sich eine zweite Wohnung oder Haus im „Wald“ eingerichtet, 1217 sind es im Leiblachtal.