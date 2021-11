Alfons Haider kapert die Sendung und moderiert!

Er ist österreichischer Schauspieler, Theater-Intendant, Moderator, Kabarettist und er kapert diesmal Rudi Dolezals Sendung: Alfons Haider ist diesmal zu Gast bei „OHNE Maulkorb - MIT Dolezal“. Eigentlich! Denn diesmal weht ein anderer Wind auf der berühmten, roten Couch und ausnahmsweise wird mal der Gastgeber der Sendung, Rudi Dolezal, zu seinem aufregenden Leben befragt. Der Star-Filmer erzählt zum Beispiel, wie er damals vom „Hippie vom Alsergrund mit den langen Haaren“ zu einem internationalen Top-Produzenten wurde, der mit den ganz Großen seiner Zeit arbeiten durfte. Alfons Haider hat viele Fragen an ihn: Er will zum Beispiel wissen, wann Dolezal mal so richtig aus tiefster Seele geweint hat, wie die „Schwulen-Parties“ von Freddie Mercury waren, oder auch, welcher deutschsprachige Künstler überhaupt an Freddie Mercury herankommt. Und eine Frage brennt ihm ganz besonders auf der Seele: Was wäre aus dem legendären Mercury geworden, wenn er heute noch leben würde?