Wiener Neustadt: Spontan-Impfungen „gespritzt“

Während die Ursachenforschung noch läuft, hob Stadtchef Klaus Schneeberger auch Positives hervor. So hätten vor allem viele Migranten die Chance genutzt. Hier habe es im Vorfeld viel Aufklärungsarbeit gegeben. Am Wochenende findet in der Arena Nova das nächste Impfen ohne Termin statt: Samstag und Sonntag von 8 bis 18 Uhr.