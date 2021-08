Bikerin krachte in Auto und kam zu Sturz

Am Montag gegen 11.05 Uhr lenkte ein 54-jähriger Mann aus Wien seinen Pkw auf der Hauptstraße in St. Stefan bei Wolfsberg in Fahrtrichtung St. Andrä. Als er auf Höhe einer Bank die Fahrgeschwindigkeit verringerte, um in einen dortigen Parkplatz einzubiegen, fuhr ihm ein nachfolgendes Motorfahrrad hinten auf. Die 20-jährige Bikerin aus Wolfsberg kam zu Sturz und erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades.