Passantinnen bargen Lenkerin aus demoliertem Auto

Eine 48-Jährige aus dem Bezirk Salzburg-Umgebung fuhr am 1. August 2021 um 12.20 Uhr mit ihrem PKW in Handenberg auf der B 156 in Richtung Salzburg. Bereits bei km 46,210 kam sie rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Leitpflock und konnte wieder auf die B 156 zurücklenken.

Bei km 44,259 kam sie dann erneut nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr einige Meter im Straßengraben und kollidierte anschließend mit dem Wasserdurchlassrohr einer Firmenzufahrt in Fillmannsbach.