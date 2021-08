„Ich lebe in ständiger Angst vor den Räubern“

Quartett soll Fernseher gestohlen haben

Am 6. Juli, gegen 19.15 Uhr, war A. mit dem E-Rolli heimgekommen. Als er auf der Terrasse gerade in den anderen Rollstuhl wechseln wollte, sollen plötzlich zwei Männer und zwei Frauen aufgetaucht sein. „Auf meine Frage, was sie wollen, hat einer der Männer meinen E-Rollstuhl niedergerissen, ich bin zum Glück auf den anderen gestürzt, in den ich mich verletzt hineingezogen hab’.“