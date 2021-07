Marko-Mania! Arnautovic-Ankunft legt Bologna lahm

Aber nicht nur die Fans - nein, auch Trainer Sinisa Mihajlovic freut sich schon auf seinen neuen Star. Der Serbe will ihn bereits am Freitag im Test in Altach gegen Dortmund (18 Uhr) an Bord haben, sagt: „Marko ist es gewohnt, Tore zu machen, kann auch eine falsche Neun spielen. Er versetzt eine ganze Abwehr in Angst, macht allein mit seiner Präsenz uns alle stärker.“