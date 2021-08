Unfallopfer droht bei Notruf: „Schieße auf euch“

Polizei rückte mit gezückten Pistolen an

Per Handyortung - im Einsatz war sogar ein Polizeihelikopter - wurde der Mann in der Callianogasse in Baden relativ rasch gefunden. Doch angesichts des angedeuteten Schusswaffengebrauchs näherten sich die Polizisten entsprechend vorsichtig in Schutzwesten und mit gezogenen Dienstwaffen dem völlig zertrümmerten Wrack.