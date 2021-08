„So oft wie möglich auf das Auto verzichten“

Was die Umweltfreundlichkeit angeht, stimmt das zum Teil. Denn die Zellfertigung passiert nach wie vor vorwiegend in Asien, zusammengesetzt werden die Batteriepakete jedoch immer öfter in Europa. Mittelfristig muss das Ziel natürlich sein, dass die gesamte Produktion mit erneuerbaren Energien stattfindet. Das soll bis 2040 auch der Fall sein. Die Kinderarbeit beim Abbau von Kobalt ist definitiv ein Problem. Es wird jedoch an Batterien gearbeitet, die ohne Kobalt auskommen - diese werden bereits in den kommenden Jahren am Markt sein. Bis dahin muss man darauf vertrauen, dass die Autokonzerne die Lieferketten überwachen und keine Batterien zukaufen, bei denen Kobalt aus unreguliertem Kleinbergbau, wo Kinderarbeit nach wie vor an der Tagesordnung steht, verwendet wird.