Schopps Generalprobe stieg gegen den Superstar

Heute vor einem Monat trat Markus Schopp seinen Job beim englischen Zweitligisten Barnsley an. Zeit zum Durchschnaufen hatte der ehemalige Hartberg-Trainer seitdem kaum. „Letztes Wochenende war ich erstmals bei meiner Familie in Graz, anschließend bin ich nach Paris geflogen, um mein Visum zu verlängern. Nachdem wir in Barnsley mit der Mannschaft gemeinsam frühstücken, mittagessen und manchmal auch abendessen, bin ich die meiste Zeit im Trainingszentrum.“