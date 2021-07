Impfpflicht bundesweit regeln: Länder gespalten

In Niederösterreich liefen die Gespräche über eine Bevorzugung von Geimpften bei der Aufnahme in den Landesdienst - wie in der Steiermark - noch, war am Freitag zu erfahren. Eine Entscheidung sei in den kommenden Tagen zu erwarten. Bereits vor zwei Wochen war aus Niederösterreich die Forderung nach einer Impfpflicht für neue Pädagogen laut geworden.