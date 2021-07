An San: Mit „Feminismus“ zu historischem Triple

Die topgesetzte An behielt in einer knappen Entscheidung die Nerven, denn sowohl im Finale als auch im Halbfinale musste sie ins Stechen. In ihrer Heimat war sie zuletzt in Online-Medien selbst zur medialen Zielscheibe geworden, nachdem sie sich die Haare kurz geschnitten hatte. Ein Look, der von einigen Social-Media-Nutzern als „feministisch“ bezeichnet wurde.