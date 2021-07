Prügelattacke auf Frauen bei Festival in Kroatien

Wie viele junge Leute, nahmen fünf Wienerinnen zum ersten Mal am Festival „Austria goes Zrce“ teil. Am Dienstag, dem 20. Juli um 15.45 Uhr machten sich die Mädels auf zum Strand. Sie wollten ausgelassen feiern, dann sei jedoch das Unfassbare passiert: Weil sie unerlaubterweise Wasserflaschen in der Tasche hatten, soll ein Security am Haupteingang des Zrce Beach völlig ausgerastet sein.