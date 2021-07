Mückstein sah „gute Sicherheitsstandards“ in Zrce

Insgesamt waren laut einer Aussendung des Landes Steiermark 1070 Steirerinnen und Steirer am vergangenen Wochenende beim Festival „Austria goes Zrce“ auf der Insel Pag dabei. Nach zunächst 22 Corona-Infektionen lag man am Freitag bei 83 Fällen, davon 29 in der Stadt Graz.