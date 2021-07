Gold Cup: Finale lautet USA gegen Mexiko

Im zweiten Halbfinale in Houston besiegte Mexiko Kanada durch einen Treffer von Hector Herrera in der neunten Minute der Nachspielzeit mit 2:1. Orbelin Pineda (45.+2) hatte die Mexikaner mit einem verwandelten Strafstoß in Führung gebracht. Tajon Buchanan (57.) konnte für Kanada zwischenzeitlich ausgleichen. Carlos Salcedo verschoss zudem einen weiteren Elfmeter (66.).