Lobnig: Statt Corona-„Horror“ gibt es Edelmetall!

„Das ist meine Horror-Vorstellung: ich komme hin, und weil einer von uns positiv ist, müssen alle in Quarantäne. Oder ich bin falsch-positiv“, sagte die Ruderin vor den Spielen. Zu denken gab ihr, dass ein geimpfter serbischer Ruderer Anfang Juli vor Ort positiv getestet worden ist und auch seine Teammitglieder für 14 Tage in Quarantäne mussten, so auch eine ihrer Einer-Rivalinnen. „Sie kann kein Fenster aufmachen, hat keinen Ergometer im Zimmer, macht nur Push-Ups und Jumps“, schilderte Lobnig damals.