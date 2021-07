AS Monaco in Stegersbach: Jäger senken Hörner

Wenn ein international renommierter Klub wie AS Monaco in der Vorbereitung gleich zweimal nach Österreich kommt, dann ist das eigentlich schon Auszeichnung genug. „Ob in Zell am See oder in Stegersbach, wir hatten perfekte Bedingungen“, schwärmt Vizepräsident Oleg Petrov beim „Krone“-Besuch im Südburgenland. „Ich war wirklich schon an vielen Orten und auf vielen Plätzen, aber hier bei euch ist es am besten.“