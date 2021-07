Österreich spendet 50.000 Impfdosen an Tunesien

„Tunesien durchlebt derzeit eine schlimme Phase der Pandemie. Es ist ein Gebot der Stunde, die Menschen in Tunesien in dieser Situation nicht im Stich zu lassen und solidarisch zu handeln!“, so Mückstein in einer Aussendung des Außenministeriums. Schallenberg zeigte sich seinerseits „stolz, dass die Experten meines Hauses die Impfstofflieferung nach Tunesien so rasch bewerkstelligen konnten“.