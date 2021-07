Hunger trieb Täter nach einer Woche aus Versteck

In Planenwagen versteckt

Während das Opfer vom Notarzt betreut wurde, suchte ein Großaufgebot an Polizisten intensiv nach dem 40-Jährigen. Doch der Verdächtige blieb verschwunden. Er hielt sich in der Nähe des Tatorts in einem Planenwagen versteckt, wo er offenbar eine Woche lang ohne Nahrung und Wechselkleidung ausharrte. „Dann hat ihn der Hunger aber doch noch in die Öffentlichkeit getrieben“, sagt Andreas Pechatschek von der Staatsanwaltschaft Steyr.