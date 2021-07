Flüchtiger nach Messerattacke auf Frau gefasst

Versteck erstmals verlassen

Seitens der Staatsanwaltschaft Steyr wurde eine Festnahmeanordnung sowie die Öffentlichkeitsfahndung angeordnet. Die Ermittlungen wurden vom Landeskriminalamt OÖ übernommen und brachten nun Erfolg. Den Angaben des Verdächtigen zufolge hat er sich seit der Tat in der näheren Umgebung des Tatortes versteckt und dieses Versteck am Dienstag zum ersten Mal verlassen. Er wurde in die Justizanstalt Garsten eingeliefert.