Einsatzkräfte verhinderten das Schlimmste!

Sieben Feuerwehren bekämpften am Dienstagabend den Brand eines ehemaligen Hotels in Mieders, das zu einem Wohnhaus umfunktioniert war. Die Bewohner, eine libanesische Familie und Arbeiter des Brennerbasistunnels, brachten sich rechtzeitig in Sicherheit. Zwei Nachbarn wurden verletzt, der Schaden ist enorm.