Es gibt viele offene Fragen bei Austria Lustenau

Einen großen Anteil am Saisonauftakt nach Maß der Lustenauer hatte - mit drei Treffern in zwei Partien - Austria Stürmer Haris Tabakovic. Der wuchtige Schweizer Angreifer mit bosnischen Wurzeln weckt schnell Begehrlichkeiten, wenn er so weitermacht und dabei ist Sportchef Alexander Schneider eher noch auf der Suche nach Verstärkung.