Versand-Gewinnzusage: Außer Spesen nichts gewesen

VKI: Gewinn einklagen möglich, Prozesskostenrisiko hoch

Die Ombudsfrau warnt an dieser Stelle schon seit vielen Jahren immer wieder vor dieser Art von irreführenden Gewinnspielen. In der letzten Zeit ist es um dieses Thema allerdings etwas ruhiger geworden. Beim Edelweiss Versand handelt sich jedenfalls um einen seit Langem bekannten Pappenheimer, bestätigt der Verein für Konsumenteninformation (VKI). Grundsätzlich könne versucht werden, den Gewinn einzuklagen. Allerdings werde Konsumenten ohne Rechtsschutzdeckung aufgrund des Prozesskostenrisikos davon abgeraten, da die Durchsetzung des Anspruches gegen ein Unternehmen, das in diesem Fall seinen Sitz in Malta hat, äußerst zweifelhaft sei.