Gratis PCR-Test in allen steirischen Teststationen

Andere Standorte ziehen nach

An den Teststationen Feldbach (Asphalthallen Feldbach), Trofaiach (Mehrzweckhalle Trofaiach) und Bad Radkersburg (Zehnerhaus Bad Radkersburg) werden die PCR-Testungen ab kommendem Donnerstag angeboten, an den Stationen in Eisenerz (Gewerkschaftshaus Eisenerz) sowie Mariazell (ehemalige Ordination Dr. Zach Mariazell) startet das Angebot ab kommendem Freitag.