Revierinspektor Christian Kittenbaumer (33)

Kurz darauf rückt ein Streifenwagen an. Im Auto ist ein Defi, der Patient wird geschockt, er überlebt und kann der nachrückenden Rettung übergeben werden. Wie sich herausstellt, hatte der Passant einen Herzinfarkt erlitten. Der rasche Einsatz des Revierinspektors war lebensrettend. Seine Vorgesetzten und Kollegen schätzen an Kittenbaumer die Dienstbeflissenheit, die Verlässlichkeit, seine „kreativen Lösungsansätze“, um Parteien in Not beizustehen.