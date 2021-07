„Schnelle Hilfe auch für die Freiwilligen“

Um das Ehrenamt auch in der Corona-Krise zu unterstützen, hat die Bundesregierung einen Fonds für Non-Profit-Organisationen (NPO) ins Leben gerufen. Bisher wurden rund 490 Millionen Euro ausbezahlt – davon auch mehr als 8000 Euro an die Feuerwehr Paudorf. Während die Freiwilligen nämlich unentgeltlich in Zeiten von Unwettern und Hochwasser im Dienst standen, ist die finanzielle Situation naturgemäß nicht besser geworden: „Das Ehrenamt ist die Seele unseres Landes – gerade die Corona-Krise zeigte, wie unersetzbar dieses Engagement ist. Ohne das Ehrenamt hätten wir auch die Aufräumarbeiten nicht bewältigen können.“