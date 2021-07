Bademeisterin rettete 14-Jährigen aus Becken

Der 14-Jährige und seine Eltern aus Wandorf bei Sopron sind schon seit Langem Stammgäste im Freibad in Schattendorf. Am Sonntag war die ungarische Familie erneut vor Ort, um sich zu erholen. Der Sohn - in seiner Heimat beim Wassersportverein - ging im tiefen Becken tauchen.