Kinder-Castingshows rauben teilweise Kindheit

Kindern werden romantische Erfahrungen in Shows unterstellt

Die Wissenschaftlerin verwendete für ihre nun in Buchform erschienene Studie Filmmaterial aus den Jahren 2015-2017 vom „Kiddy Contest“ und von „The Voice Kids“, in denen junge Gesangstalente gegeneinander antreten. Ihre Analyse zeigte, dass die österreichische Castingshow „Kiddy Contest“ eine hohe Sexualisierung und Kommerzialisierung aufweist. In der Show würden subtile Werbestrategien verwendet, die für Kinder nicht erkennbar seien. Die Sexualisierung von Kindern werde in der Annahme von Juroren und Moderatoren deutlich, zehn- bis elfjährige Kinder hätten schon romantische Erfahrungen. Dies entspreche nicht der Realität der Kinder, werde ihnen aber als Norm verkauft, so die Forscherin.