Mikl-Leitner mit Öko-Schwur in Urwald

„Das Weltnaturerbe im Wildnisgebiet Dürrenstein ist ein einzigartiger Schatz. Und es ist eine ganz große Verantwortung, dieses Naturjuwel zu erhalten. Wir wollen diesen seit der letzten Eiszeit unberührten Urwald nicht nur für die kommenden Generationen bewahren, sondern für alle Zeiten schützen“, legte Mikl-Leitner schon nach den ersten Metern der Wanderung in das ewige Grün einen blau-gelben Öko-Schwur ab. Dieser „Schwärmerei“ schloss sich dann auch Naturschutz-Landesrat Stephan Pernkopf an: „Mit dem Wildnisgebiet haben wir ein absolutes Juwel von internationalem Rang, das in einer Reihe mit den Galapagos-Inseln oder dem Great-Barrier-Reef in Australien steht.“