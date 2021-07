Betrunkener mit Klappmesser in Wien unterwegs

Der Verdächtige wurde am Freitagabend bei der Baumgartenstraße beobachtet, als er mit dem geöffneten Messer in Richtung Hietzinger Kai ging. Polizisten der Inspektion Albert-Schweizer-Gasse rückten an. Da der 39-Jährige nach wie vor das Messer in der Hand hielt, näherten sich die Beamten mit gezogenen Dienstwaffen.