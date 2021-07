Horner: „Unfall kostete uns 1,5 Millionen Euro“

Für Christian Horner, den Formel-1-Teamchef von Red Bull, hat der Unfall von Max Verstappen im Grand Prix in Silverstone auch „massive Auswirkungen“ auf ein Team, das Budgetobergrenzen einhalten muss. Der Brite bezifferte den finanziellen Schaden am Freitag in einem Beitrag auf der Red-Bull-Website mit 1,8 Millionen Dollar (1,53 Mio. Euro).