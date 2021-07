Beifall für den Weltraum-Tourismus?

Ist das ein Grund zur Bewunderung? Sorry, bei mir nicht. Denn abgesehen davon, dass diese Milliardäre eitle Egozentriker sind: Entgegen all ihren Behauptungen, dass sie damit der Welt einen Nutzen erweisen, ist der von ihnen angestrebte Weltraum-Tourismus genau das Gegenteil von dem, was wir im Kampf gegen die Klimakrise brauchen. Zehn Minuten Nervenkitzel um 250.000 Dollar (die Edel-Version der früheren Hochschaubahn im Prater, für Arme halt). Mit Raketen, riesigem Energieaufwand und CO2-Belastung (für den flüssigen Wasserstoff).