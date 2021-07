„Crocodile Dundee“: Livestream folgt Gäste-Ansturm

Zum Abenteurer Johann Gramanitsch, den es in die von Waidhofen in die weite Welt lockte und die er widerum zurück nach Waidhofen in seine „Orient-Bar“, die im Volksmund bald „Kroko-Bar“ hieß, brachte: Seine Bar zog ab den 1960er-Jahren Jung und Alt magentisch an: an: Disco, Fünf-Uhr-Tee, Affen, Schrumpfköpfe und Schlangen, waren neben seinen Krokodilen einige seiner nahezu einzigartigen Attraktionen. Schon damals lockte Gramantisch Presse und Fernsehen an, wenn er mit Krokodil Jockl baden ging. Auch für seine Expeditionen zu gefährlichen Stämmen auf vielen Teilen der Welt und seine mitgebrachten Exponate und Erzählungen war er weit über die Grenzen des Waldviertels beaknnt. Genauso eignete er sich das besondere Wissen um die Zucht exotischer Tiere auf seinen Abenteuern an.