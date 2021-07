Reiserückkehrer sollen sich zwei Mal testen lassen

Das Infektionsgeschehen in Vorarlberg ist derzeit erfreulich stabil und unter Kontrolle. Doch die Verantwortlichen schielen bereits auf das Ende des Sommers und wollen so viele Menschen wie nur möglich davon überzeugen, sich nach ihrem Urlaub testen zu lassen. So appelliert Gesundheits-Landesrätin Martina Rüscher, sich am ersten und am dritten Tag nach der Rückkehr nach Vorarlberg testen zu lassen - entweder in einer Teststraße oder mittels Wohnzimmertest. Sollte der Wohnzimmertest positiv ausfallen, soll auch dieses Ergebnis auf das COVID-Portal hochgeladen werden, betont Rüscher. Denn dadurch wird das Ergebnis mit Hilfe eines PCR-Tests nachgeprüft.