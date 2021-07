„Die Infrastruktur ist in Graz um einiges teurer“

Fußball-Zweitligist GAK gab in der Transferperiode bisher zehn Spieler ab, holte dafür sechs neue. Das Budget erhöhte sich leicht und liegt nun bei rund drei Millionen Euro. Der Aufstieg in die Bundesliga ist bei den „Rotjacken“ zwar ein Thema, jedoch keine Pflicht. Am Sonntag geht es in der Zweiten Liga mit dem Spiel in Lustenau los.