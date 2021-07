Linzer Promi-Zahnarzt muss nun vor Gericht

Aussagen verweigert

Bei den Einvernahmen hatte der Beschuldigte bisher stets die Aussagen verweigert. Laut seinem Anwalt Andreas Mauhart wollte sein Mandant die minderjährigen Mädchen, dadurch dass er ihnen die Wohnung zur Verfügung gestellt hatte, von der Drogenszene am Linzer Bahnhof fernhalten. Dass er ihnen Suchtgift zur Verfügung gestellt habe, bestreite er. Stattdessen will er ihnen das Suchtgift nur abgenommen und in seiner Wohnung verwahrt haben. Der Zahnarzt wird aber auch beschuldigt, von einem Patienten (18) als Gegenleistung für eine Zahnbehandlung 30 Gramm Amphetamine verlangt zu haben.