Linzer Zahnarzt als Opfer von einer Intrige?

Eifersucht

Bei dem in Haft sitzenden Hauptbelastungszeugen aus Bad Ischl (18) soll es sich um den On/Off-Freund eines der Mädchen – einer 16-Jährigen, die beim Arzt auch arbeitet – handeln. „Hier dürfte Eifersucht eine Rolle spielen. Dem jungen Mann gefiel augenscheinlich nicht, dass die junge Mitarbeiterin zu dem älteren Arbeitgeber ein so enges Vertrauensverhältnis hatte“, so Mauhart.