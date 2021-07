Demo von Grenzgängern gegen Covid-Kontrollen

Die strengen Einreisebestimmungen der Slowakei sorgen in der Grenzregion rund um Bruck an der Leitha für große Aufregung. Ungeimpfte sind nämlich zu einem PCR-Test verpflichtet, viele hätten aber kein Geld, diesen zu bezahlen. Am Übergang in Berg kam es am Mittwoch vorübergehend zu Verkehrsbehinderungen.