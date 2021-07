Grönland stoppt Ölförderung aus Klimaschutz

Strategiewechsel für den Umweltschutz

Man habe deshalb beschlossen, „die derzeitige Ölstrategie auszusetzen und die zukünftige Ölförderung in Grönland zu stoppen“, teilte die Regierung in der Hauptstadt Nuuk mit. Es habe sich zudem gezeigt, dass sich die Gewinnung von Öl auf dem riesigen Territorium der Arktis nicht wirklich rentiere: Die Renditen seien „tatsächlich nur halb so hoch, wie von den Ölgesellschaften erwartet“.