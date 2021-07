Zugekokste Knallköpfe ballerten mit Waffe herum

Belastende Handyvideos

Im Zuge der Einvernahme und der Sichtung der Handys stellte sich heraus, dass der 20-Jährige und der 18-Jährige Kokain konsumiert hatten, auch die Schussabgabe war per Video festgehalten. Der Älteste gab zudem an, die Waffe, eine Schreckschusspistole, in die Dornbirner Ache geworfen zu haben - dort konnte sie allerdings bis dato nicht gefunden werden. Bei der Personsdurchsuchung wurden zudem mehrere Bankomat- bzw. Kreditkarten sowie optische Brillen sichergestellt - womöglich handelt es sich dabei um Diebesgut. So oder so werden die drei „Knalltüten“ wegen Vergehen nach dem Waffen- und dem Suchtmittelgesetz angezeigt.