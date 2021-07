Wöginger will 1500-Euro-Pflegebonus für Angehörige

„Daheim vor stationär“: Unter diesem Leitspruch will die ÖVP pflegenden Angehörigen einen Bonus von 1500 Euro pro Jahr gewähren. „Wir stellen uns hier 1500 Euro pro Jahr für jeden pflegenden Angehörigen vor, um hier sozusagen auch wirklich eine Wertschätzung zum Ausdruck zu bringen“, so Klubobmann August Wöginger am Freitag.