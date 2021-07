50-Meter-Absturz: 59-Jährige wurde schwer verletzt

Im Gosaukamm an der Landesgrenze von Salzburg zu Oberösterreich ist am Mittwochnachmittag eine 59-jährige Frau beim Abstieg vom Großen Donnerkogel (2.054 Meter) abgestürzt. Die erfahrene Alpinistin hatte zunächst mit ihrem Kletterpartner (61) den bekannten „Intersport-Klettersteig“ durchstiegen. Am Rückweg am Normalweg verloren sie laut Polizeibericht in rund 1.700 Metern Höhe den markierten Steig und kamen in unwegsames Gelände.