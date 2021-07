Aus dem Urlaub zurück ins überschwemmte Zuhause

Es war ein Schock, als Karin Rattensberger und Werner Grundner am Dienstag aus dem Urlaub in ihr Haus in der Uttendorfer Tobersbachstraße zurückkehrten. „Bei uns stand das Wasser circa einen Meter in der gesamten Wohnfläche.“ Erst am Mittwoch konnte die junge Familie mit zwei Kindern mit dem Aufräumen beginnen – Rauriser Feuerwehrleute halfen mit. Die Nachbarn hatten noch vergeblich versucht, die Wassermassen aufzuhalten, erzählt Rattensberger. „Morgen kommt ein Sachverständiger und wird den Schaden begutachten. Es ist schon massiv, wir hoffen jetzt auf Hilfe.“