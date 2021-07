Betrunkener drehte durch: Vier Polizisten verletzt

Am Mittwoch gegen 4.30 Uhr verursachten zwei litauische Staatsangehörige aus dem Bezirk Braunau vor dem Krankenhaus in Braunau in alkoholisiertem Zustand ungebührlichen Lärm. Gegenüber den einschreitenden Polizisten verhielt sich einer der beiden, ein 27-Jähriger, sofort aggressiv, beschimpfte sie, schrie diese unaufhörlich an und verweigerte zudem die Preisgabe seiner Identität. Nach mehrmaliger Abmahnung musste er festgenommen werden. Davon unbeeindruckt widersetzte er sich mittels Körperkraft. Unter anderem schlug er einer Polizistin mit dem Ellenbogen ins Gesicht. Die Polizisten mussten schlussendlich vom Pfefferspray Gebrauch machen. Der Mann konnte zu Boden gebracht werden, wo er in Bauchlage weiter tobte und mit seinen Gliedmaßen unkontrolliert ausschlug, sodass ein weiterer Beamter mehrere Schürfwunden erlitt. Er wurde festgenommen und zur Polizeiinspektion Braunau am Inn gebracht.