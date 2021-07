Hygiene Austria nun ohne „Made in Austria“-Siegel

VKI fordert Klarheit, wann allgemein mit „Made in Austria“ geworben werden darf

Der VKI bedauert jedoch, durch das Anerkenntnis keine inhaltliche Klärung zur Frage erhalten zu haben, wann allgemein mit „Made in Austria“ geworben werden darf. „Konsumentinnen und Konsumenten müssen bei ,Made in Austria‘-Produkten allerdings darauf vertrauen können, dass sie mit ihrem Kauf heimische Ware erhalten. Der VKI wird daher künftige Werbung mit ,Made in Austria‘ sehr kritisch prüfen“, so Thomas Hirmke, Leiter des Bereiches Recht im VKI.