Hygiene Austria: Unterentlohnung und Scheinfirmen

Zahl der Betroffenen „wird täglich mehr“

Dem hielt Andrea Ebner-Pfeifer, Arbeitsrechtsexpertin der AK Wien, in einer Pressekonferenz am Mittwoch entgegen: „Selbst die auf den offiziellen Lohnzetteln angeführten Auszahlungen liegen unter dem geltenden Kollektivvertrag.“ Bisher haben sich laut Ebner-Pfeifer 71 ehemalige Mitarbeiter gemeldet. „Es kommen täglich neue Fälle dazu.“ Die ehemaligen Arbeiternehmer klagten allesamt über fehlende Lohnauszahlungen. In vielen Fällen sei lediglich das Grundentgelt bezahlt worden. Es würden allerlei Zulagen fehlen.