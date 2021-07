Britney Spears: „Noch lange nicht alles gesagt“

Britney Spears will nach eigenen Worten noch lange nicht damit aufhören, sich öffentlich über ihre Vormundschaft zu äußern. „Ich werde nie in der Lage sein, loszulassen und weiterzumachen, bis ich alles gesagt habe, was ich sagen musste... und ich bin nicht annähernd so weit!“, schrieb die 39-Jährige auf Instagram. Dazu teilte sie ein Foto von mehreren Würfeln, die den Satz „Ein Tag nach dem anderen“ legen.