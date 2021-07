Sonnenfarm liefert Strom für bis zu 2800 Haushalte

Die innovative Sonnenfarm liefert nicht nur Öko-Strom - sie besitzt auch einen Mehrfachnutzen. Zum einen wurde die Anlage in einer gewerblich-industriellen Randzone in der Gemeinde Kötschach-Mauthen errichtet. Sie befindet sich zwischen Kläranlage, Altstoffsammelzentrum und Groß-Tanklager. Des weiteren sorgt der Aufbau der PV-Paneele, dass die darunter liegenden Flächen ebenfalls genutzt werden können. So wird ein Teil der Farm dazu dienen, die E-Mobil-Ladetechnik „EnerCharge“ weiter zu entwickeln. Ein Entwicklungslabor für Schnell- und Starkladetechnik, die für Busse, Lkw und Schiffe entwickelt werden, wird eingerichtet.