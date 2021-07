Direkt neben Schutzhaus 200 Meter in Tod gestürzt

An Tragik kaum zu überbieten ist jener tödliche Alpinunfall, der sich am Sonntag bei der Augsburger Hütte hoch über dem Tiroler Grins (Bezirk Landeck) ereignete. Nach Kontrolle eines Wassertanks stolperte ein deutscher Hüttenmitarbeiter (34) und stürzte direkt neben dem Schutzhaus 200 Meter über die Felsen in den Tod.