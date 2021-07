Hüttenmitarbeiter stürzt 200 Meter in den Tod

Tragisches Alpinunglück am Wochenende im Tiroler Oberland: Wie erst am Dienstag bekannt wurde, stürzte am Sonntag ein 34-jähriger Deutscher im Bereich der Augsburger Hütte im Gemeindegebiet von Grins (Bezirk Landeck) rund 200 Meter in die Tiefe und zog sich dabei tödliche Verletzungen. Laut Polizei handelt es sich beim Toten um einen Hüttenmitarbeiter. Aufgrund der widrigen Wetterverhältnisse war die Bergung der Leiche äußerst schwierig.